Domenica alle ore 12:30 andrà in scena Juventus-Fiorentina all'Allianz Stadium. Diversi i dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. Se Sarri cercherà di recuperare a pieno ritmo Miralem Pjanic, Iachini non avrà a disposizione Gaetano Castrovilli. Il centrocampista rivelazione di questa prima parte di campionato, non ha ancora recuperato dal suo infortunio subito contro il Genoa e dopo lo stop in Coppa Italia, non ci sarà neanche in campionato. Il giovane centrocampista ha voluto comunque caricare i compagni in vista del big match di domenica e si è recato ​presso il campo di allenamento dei viola.