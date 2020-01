Si avvicina la sfida tra Juventus e Fiorentina in programma domenica prossima alle 12.30 all'Allianz Stadium. Iachini ha diversi dubbi di formazione, anche a causa dell'infermeria piena. Fiorentina che inoltre, domani, giocherà il match dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro.



LE PAROLE DI IACHINI - "Per domani Castrovilli non è disponibile. Chiesa sta recuperando abbastanza bene, ma dobbiamo valutare. Ci sono ancora delle valutazioni da fare, ma devo aspettare il colloquio che avrò con lo staff medico".