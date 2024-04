LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 - "Più mezzala che esterno, si sgancia spesso lasciando McKennie a presidiare la destra. I patemi iniziano quando entra Sottil. Ammonito".

- "Più mezzala che esterno, si sgancia spesso lasciando McKennie a presidiare la destra. I patemi iniziano quando entra Sottil. Ammonito". TUTTOSPORT 6,5 - "Più indispensabile di quanto mostri all’apparenza: solita intelligenza tattica e imprevedibilità tecnica. A un passo dal bis dell’assist per Chiesa di martedì quando manda in porta Yildiz. Essenziale per oggi e per domani".

- "Più indispensabile di quanto mostri all’apparenza: solita intelligenza tattica e imprevedibilità tecnica. A un passo dal bis dell’assist per Chiesa di martedì quando manda in porta Yildiz. Essenziale per oggi e per domani". IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5 - "Sempre più coinvolto nello sviluppo della manovra, entrando dentro il campo. Più ragionamento che volate sulla fascia e tanta qualità quando mette Yildiz davanti alla porta. Ma c’è anche tanta applicazione in fase difensiva, controllando prima Kouamé e poi Sottil. Esce esausto".

Andreaè stato schierato dal primo minuto anche nel match di ieri tra, in cui è rimasto in campo per 75 minuti rimediando un'ammonizione. Ecco i giudizi dei giornali alla sua prestazione (per la rosea è il peggiore in campo dei bianconeri).