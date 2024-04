La Juventus chiude avanti il primo tempo contro la Fiorentina grazie al gol di Federico Gatti su sviluppi di calcio d'angolo. Una gara fin qui positiva per i bianconeri che avrebbero potuto andare all'intervallo con almeno un'altra rete di vantaggio visti i tre gol annullati per fuorigioco. Ai microfoni di Dazn ha parlato Andrea Cambiaso commentando così la prima frazione di gara: "Andiamo avanti. I tre gol annullati? Già passato, stiamo facendo molto bene e continuare così nel secondo tempo per vincere questa partita che è molto importante"