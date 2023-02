Come racconta Gazzetta,non ha sollevato il velo sulla, ma tutte le indicazioni portano al Di-Vla-Chi, il tris d’assi della Signora. L’ingegno di Di Maria, la concretezza di Vlahovic e gli strappi di Chiesa miscelati insieme per dare verticalità, spinta e varietà di soluzioni a una squadra che nonostante il -15 in classifica non si è rassegnata all’idea di restare fuori dalle coppe. L’alternativa è un 3-5-2 con Fagioli al posto di Di Maria.