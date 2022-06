C'è anche Rolando Mandragora tra i giocatori di cui la Juve deve ancora definire il futuro, che in questo caso sarà necessariamente lontano dalla Continassa. Come riportato da Goal, i bianconeri hanno trovato ormai da giorni un'intesa con la Fiorentina, che però non ha ancora chiuso con il centrocampista. Il motivo? Il giocatore classe 1997 resta in attesa di capire se da Torino - sponda granata - faranno un ulteriore rilancio per provare a trattenerlo, cosa che però finora non è avvenuta. La situazione, quindi, resta aperta.