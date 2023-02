Come racconta Tuttosport, un dubbio che il tecnico probabilmente scioglierà solo questa mattina e in cui l’alternativa è la sicurezza rappresentata dal 3-5-2, con il trio brasiliano davanti a Szczesny , Cuadrado e Kostic sulle fasce,, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo e Chiesa e Di Maria a contendersi il posto accanto a Vlahovic. A fare posto al terzo giocatore offensivo sarebbe Nicolò Fagioli, al quale il tecnico aveva concesso un turno di riposto già martedì a Salerno, salvo farlo entrare al 43’ del primo tempo per la distorsione alla caviglia sinistra di Miretti.Proprio l’infortunio dell’altro centrocampista cresciuto nel vivaio, che ne avrà almeno per una ventina di giorni, unito al prolungarsi dell’indisponibilità dipuò rappresentare perun’ulteriore spinta a cambiare modulo, dal momento che gli restano solo quattro centrocampisti disponibili. Uno dei quali, Paredes , per quanto recuperato ha saltato la trasferta diper un fastidio alla zampa d’oca (tre tendini nella zona laterale del ginocchio). Un assetto con due soli centrocampisti centrali gli peremetterebbe così di gestire meglio le forze del reparto, in attesa di riaverlo al completo.