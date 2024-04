Come racconta Tuttosport, nel match di domenica sera all'Allianz Stadium ci sarà anche una bella sfida interna tra due "gladiatori", vecchi amici che per una notte andranno a "scontrarsi" in un duello tutto fisico all'ultimo contrasto. Si tratta di Gleisone Andrea, compagni di squadra per quattro stagioni nel Torino che questa volta si affronteranno da avversari per difendere rispettivamente i colori di. Da quando è approdato in viola, in particolare, l'attaccante ha garantito alla sua squadra un terminale capace di fare reparto anche da solo, oltre che di sbattersi come un matto in pressing: un giocatore a cui i bianconeri dovranno rivolgere un occhio di riguardo per non incappare in spiacevoli inconvenienti.