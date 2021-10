Inizia la vendita dei tagliandi per il match di sabato 6 novembre all'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina: a comunicarlo la società bianconera sul proprio sito ufficiale: l'appuntamento che "chiuderà un mese denso di appuntamenti per i bianconeri".Da oggi lunedì 25 ottobre - si legge - sono aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sull'Official Ticket Shop. "I Member e, nello specifico, i J1897 saranno i primi che potranno acquistare i biglietti". Le fasi di vendita:vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member;, vendita estesa anche ai Black&White Member;, partirà la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20;, al via la vendita libera.