Mai così avvincente negli ultimi anni, la lotta ai vertici della Serie A vede domenica Juventus, Inter e Lazio impegnate in un turno tutto sommato a basso rischio. I campioni d'Italia saranno in campo all'ora di pranzo di domenica nell'incontro casalingo con la Fiorentina. La solida rivalità tra i due club non si traduce in un pronostico aperto, anzi: per i trader Stanleybet.it il segno «1» piomba a 1,32, la «X» è alta, a 5,10, il «2» viola sarebbe un prodigio da 9,50. In campionato, la Fiorentina ha perso tutte le otto partite disputate allo Stadium. Ha vinto però in Coppa Italia nel marzo 2015 e pareggiato in Europa League nel marzo 2014. All'andata, al Franchi, è finita 0-0, risultato ritenuto molto improbabile dagli analisti Stanleybet.it e offerto dunque a 16 volte la posta. Bassi l'Over (1,55) e il Goal (1,52).