La Fiorentina su Rolando Mandragora. I viola infatti secondo Tuttosport avrebbero già raggiunto l’intesa economica con la Juventus, per una cifra attorno ai 10 milioni, e starebbero intavolando la trattativa con l’entourage del giocatore. Il giocatore però ancora non avrebbe ancora deciso se accettare, e probabilmente aspetterà l’esito dell’incontro fissato quest’oggi tra il suo procuratore e il Torino. L’obiettivo è capire fino a quale cifra il Torino è disposto a spingersi per confermare il centrocampista. I dubbi sul suo arrivo alla Fiorentina sono però davvero pochi, con il club viola pronto a far firmare al giocatore un contratto fino al 2027.