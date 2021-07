La Juventus ha acceso i riflettori sulla Fiorentina e in particolare in difesa: i bianconeri infatti continuano a seguire con interesse la situazione legata al futuro di: contratto in scadenza a giugno 2022 e la volontà di non rinnovarlo, che sta spingendo il club viola a venderlo subito per non perderlo a zero tra un anno. La richiesta però, secondo La Nazionale, si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Discorso più complesso per, anche lui nella lista della Juve e anche lui in scadenza nel 2022. L'idea in questo caso è quella di tenerlo ancora un anno in viola, anche se il giocatore non vuole rinnovare il contratto.