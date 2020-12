La direzione arbitrale di Federico La Penna ieri sera all'Allianz Stadium in Juventus-Fiorentina ha lasciato pesanti strascichi polemici per alcune decisioni contrarie ai bianconeri, dalla mancata seconda ammonizione a Borja Valero ai due episodi dubbi nell'area viola (possibili rigori per falli su Ronaldo e Bernardeschi). A quanto riporta la Gazzetta dello Sport la performance di La Penna non è passata inosservata al designatore Nicola Rizzoli, che potrebbe decidere di fermare il fischietto romano per un turno.

RITORNO ALL'EPIFANIA - Qualora la sospensione fosse confermata, La Penna salterebbe in toto la giornata di Serie A e B al rientro dalla breve sosta natalizia, la prima del 2021. Ma non sarebbe il primo caso. Spiega infatti la Rosea: "Già Giacomelli, Nasca, Maresca e Piccinini sono incappati in delle pause dalle designazioni nella stagione in corso dopo alcuni discussi arbitraggi in particolare in Milan-Roma, Inter-Parma e Roma-Sassuolo.".