Dopo sei mesi virtuali, la Juve riesce finalmente a schierare il tridente che voleva. E' la prima volta ed è in Juve-Fiorentina, una partita che per alcuni vuol dire tanto, per Dusanvuol dire tantissimo. Il BordoCam di DAZN post match si divide in due, stavolta con il serbo protagonista nella prima parte e Max Allegri - naturalmente - capo assoluto della seconda.La partita di Vlahovic s'intreccia a più riprese con quella di Ranieri, difensore viola. I due iniziano a darsele presto - racconta Davide Bernardi -, e Allegri gli dice subito di stare calmo. "Calmati, Dusan, calmati", lo rincuora Max. Di Maria e Chiesa, ecco, pare non ne abbiano: spesso i due si trovano nella stessa porzione di campo; Chiesa diventa mezzala in fase di non possesso anche perché Allegri sa che innescare Di Maria tra le linee può fare la differenza. Quandosi alza, allora Angel può venire dentro e creare. Creare per Vlahovic, il primo a incitare tutti e a bersagliare gli avversari. Alla prima occasione, il serbo restituisce il colpo subito da Ranieri. E gli fa: "Parli? E' tutta la partita e parla proprio lui, stai muto!". Poi lo prende in giro: "Non la prendi". Errore grossolano però sull'errore di Milenkovic: un fermo immagine racconta esattamente il momento in cui molla il colpo, ben prima della leggerezza dell'ex compagno. Poco dopo, l'attenzione di Dusan si sposta su, che non gliele manda a dire: "Non fare il fenomeno con me!" e "Guardami in faccia", gli urla il capitano viola, con il quale poi Vlahovic chiarirà. Le mani in faccia di Bonaventura a Di Maria chiudono gli sguardi al campo: il Fideo, dopo il colpo pesantissimo subito dall'ex Milan, torna poi a scherzare con il pallone attorno al 5 toscano.