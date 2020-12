4









La più brutta Juve della stagione. E non l'ha detto la stampa, l'hanno detto gli stessi calciatori della Juventus. Alta tensione, il post Fiorentina. Non tra i giocatori, ma tra i giocatori e l'ambiente, ovviamente solo superficialmente e esclusivamente social. I commenti sono stati impietosi, ma anche figli di quanto visto in campo. Nervosa, la Juventus, dal primo all'ultimo minuto. E il culmine è stato l'atteggiamento della dirigenza: se Nedved si è allontanato tra le proteste, Paratici ha abbandonato il campo dieci minuti prima del termine, con la testa bassa e lo sguardo preoccupato. LE REAZIONI - Scrive Buffon: "Non è da noi cercare scuse. La partita di martedì è stata un passaggio a vuoto. Sicuramente non era questo il modo in cui speravamo di chiudere questo 2020 sportivo. È stato un anno particolare e difficile". Tutti sono stati concordi: i tifosi in primis meritano di più, la versione migliore dei calciatori.