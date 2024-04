Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro la Fiorentina: "C’è stata anche la Fiorentina che è un’ottima squadra. Abbiamo avuto lo spirito di vincere insieme e le cose sono andate bene"."Lui è cresciuto molto, forse perchè sta diventando vecchio (ride ndr). Un portiere straordinario e che è tra i migliori in Europa"."Cerchiamo di arrivare in fondo bene e centrare gli obiettivi. Coppa Italia e Champions. Poi a fine stagione faremo le altre valutazioni"."Ha toccato solo 21 palloni? Significa che lavoreremo per fargliene toccare di più""Ci sono anche gli avversari. Abbiamo rischiato di capitolare e prendere il pari. Abbiamo speso molto nel primo tempo e non era facile rifare quanto fatto bene nel primo tempo di nuovo nel secondo tempo"."Chiesa non stava benissimo per un problema al quadricipite ma ha giocato bene. Contento dei ragazzi, hanno fatto bene e lottano tutti per far tornare in Champions la Juve".."Martedì aveva giocato tutta la partita. Poi togliendo Chiesa che non stava bene, non volevo bruciarmi un blocco e ho inserito Iling. Kostic comunque sta facendo bene".