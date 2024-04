Le parole di Massimilianoa Sky dopo"La Fiorentina è venuta fuori, abbiamo avuto qualche situazione favorevole ma loro sono un'ottima squadra e noi non riuscivamo più ad andare in pressione. Poi quando giochi con questo spirito ti arriva anche un po' di buona sorte".- "Arrivavamo da un momento senza risultati, ed è normale che ti manca un po' di forza. Abbiamo giocato una buona partita anche martedì, forse potevamo difendere meglio in alcune occasioni".- "Mancano ancora tanti punti, vincere oggi era importante ma il cammino è ancora lungo. Facciamo un passo alla volta, non era semplice contro una Fiorentina che palleggiava bene".- "Alcuni hanno dato tanto, Rabiot veniva da un periodo di inattività e ha fatto due partite importanti. Kostic è stato bravo nel primo tempo, Danilo ha fatto una buona partita, poi se cali fisicamente gli avversari prendono il sopravvento. Chiesa non stava bene per un problema al quadricipite ma è rimasto in campo 60', l'attacco ha fatto bene. Dobbiamo andare avanti per l'obiettivo Champions".