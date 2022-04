1









Altro ospite d'eccezione all'Allianz Stadium. Questa sera sugli spalti dell'impianto torinese per la semifinale di Coppa Italia tra Juve e Fiorentina si accomoderà anche la stella del tennis Jannik Sinner, assente all'Atp di Barcellona a causa di un infortunio. L'atleta aveva assistito dal vivo anche al derby di San Siro tra Inter e Milan, sua squadra del cuore, che ha decretato il passaggio in finale dei nerazzurri. Ora un'altra serata allo stadio, dalla quale uscirà l'avversaria della formazione di Simone Inzaghi per il match dell'11 maggio.