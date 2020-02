Alex Sandro parla in zona mista dopo la vittoria sulla Fiorentina: Il campionato sta diventando più difficile ma secondo me abbiamo fatto una bella prestazione, non abbiamo preso gol, abbiamo fatto una partita solida. Szczesny? Secondo me ha fatto una bella prestazione, questa cosa di non prendere gol è importante, dobbiamo continuare così. Rigori? Se l’arbitro li ha fischiati, ha rivisto il VAR era rigore, ora gli arbitri possono controllare ed hanno la certezza del rigore. Napoli? Non siamo abituati a perdere, viene la rabbia quando succede e dobbiamo trasformarla in una forza. Dobbiamo esprimere tutto quello che abbiamo dentro di noi. Abbiamo fatto bene, questa trasformazione di rabbia in voglia".