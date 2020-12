Dal sito ufficiale della Juventus



Il miglior marcatore della squadra è Gaetano Castrovilli con 4 centri, di cui l'ultimo proprio nella succitata gara contro l'Udinese, ultima vittoria in Serie A. Alle sue spalle Dusan Vlahovic con 3 reti, di cui le ultime due consecutive contro Sassuolo e Verona. Entrambe dal dischetto ed entrambe valse un punto. Completano il gruppo dei giocatori andati in gol Milenkovic (2), Biraghi, Kouame e Pezzella (1). I giocatori con più presenze, a prescindere dal cambio di guida tecnica, sono, oltre al portiere Dragowski, Biraghi, Castrovilli e Milenkovic, con 13 gettoni. Spicca, in termini di minutaggio, anche Amrabat.