Il match tra Juventus e Fiorentina in programma domenica 2 febbraio alle ore 12.30 sarà come sempre anticipato dalla conferenza stampa di vigilia da parte del tecnico bianconero Maurizio Sarri. L'allenatore della Juventus parlerà alla stampa meno di 24 ore prima del calcio d'inizio: appuntamento a sabato 1 febbraio alle ore 13.30 dalla sala stampa dell'Allianz Stadium. La conferenza stampa di Sarri sarà seguita live con la diretta testuale integrale su Ilbianconero.com e in diretta video per gli abbonati Juventus Tv.