Mancano tre giorni a Juve-Fiorentina. Quasi un derby, una classica sentita da buona parte del tifo, bianconero e viola. A tre giorni dalla gara, calcio d'inizio alle 12:30, la Juve è scesa in campo per l'allenamento: ritrovati Pjanic e Ronaldo, che come anticipato ieri da ilBianconero.com, hanno ripreso a lavorare in gruppo. A parte, invece, De Ligt.



Il comunicato: "Questa mattina gli uomini di Maurizio Sarri sono scesi in campo al JTC per continuare la preparazione della sfida di domenica (fischio d’inizio alle 12:30). La seduta, dopo una fase atletica iniziale, si è spostata poi sulla tattica, concludendosi con partitella finale. Matthijs De Ligt, come da programma, ha svolto allenamento personalizzato. Domani, antivigilia di campionato, l’allenamento è in programma al mattino".