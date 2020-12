12







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

C'è poco da pensare agli episodi, per quanto determinanti e importanti, se una Fiorentina incerottata e in corsa affannata per la salvezza arriva a Torino a fare la partita. C'è poco da pensare all'espulsione di Cuadrado, al rigore non dato su Ronaldo, al possibile penalty su Bernardeschi: la concreta realtà è che i bianconeri hanno perso, 0-3 con reti di Vlahovic e Caceres, nel mezzo un'autorete di Alex Sandro che con un po' di giustizia sarebbe da attribuire a Bonucci. Tant'è: è disfatta ed è tonfo, e Pirlo è l'immagine del crollo juventino.



