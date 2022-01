1







di Marco Amato

Carattere ed entusiasmo. Uno conseguenza dell’altro. Il carattere, la determinazione: quelli necessari per ribaltare il match contro la Roma, dopo che la partita si era messa in salita, con il doppio svantaggio. L’entusiasmo, quello che solo una vittoria come questa può regalare, un turbo a livello psicologico che può rappresentare davvero una chiave di volta per la stagione.



No, non è di certo stata la partita più brillante della Juventus. Ma fino alla fine non è solo un motto, ma un valore fondante che dal motto scritto sulle maglie si fa carne e sudore e spinge i calciatori a crederci sempre, a dare quel qualcosa in più quando le cose si complicano. Un valore che può fungere da collante, in un periodo di evoluzione del gruppo che sì, si sta cementando, ma manca ancora qualcosa per arrivare a quell’amalgama che è stata ingrediente segreto del ciclo vincente.



Lo abbiamo detto diverse volte, ma non è da escludere che questa sia la volta buona. Una vittoria in rimonta come quella di questa sera può rappresentare una svolta. Dove non arriva la maturità, dove manca ancora la qualità, ci si può arrivare con il gruppo, con il carattere, con la convinzione, con la voglia di aiutarsi e soccorrere il compagno in difficoltà. Con questa mentalità, la rincorsa alla zona Champions League diventa possibile. Punto e a capo: ennesima ripartenza e, questa volta, che sia quella decisiva.