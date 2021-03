1









Nessuno come la Juventus. Una frase che si applica in vari modi del rapporto di forza della squadra bianconera rispetto alle rivali della Serie A. In questo caso, lo applichiamo a un dato riportato da Tuttosport oggi in edicola: "La Juventus, con la rete di Ronaldo all'89' contro lo Spezia, ha segnato il 15° gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco. È un record per i bianconeri in questa Serie A."

S'intende che nessun'altra squadra nel campionato in corso ha segnato così tanto nei 15' finali delle partite.