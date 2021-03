13







di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Un raggio di speranza, nonostante la bufera dell'eliminazione, l'ha portato proprio Andrea Pirlo. In conferenza stampa, il tecnico ha dato una traccia di futuro, portando avanti la sua teoria su questo periodo storico della Juventus: 'Ciclo finito? No, è appena iniziato'. Ecco, è iniziato male. E nonostante le rassicurazioni di Andrea Agnelli su presente e futuro, la sentenza è netta: è una rosa da rivedere, non rifondare ma comunque modificare. Come si fa? Togliendo i rami secchi e lasciando germogliare i fiori in attesa; allungando e aggiungendo elementi validi in un gruppo sì sfortunato, ma non esattamente profondissimo.



Nella gallery dedicata, ecco le situazioni dei giocatori bianconeri: chi parte, chi resta e chi è in bilico. La Juve cambia: la disfatta stagionale rischia di essere troppo netta. E il tempo a disposizione di qualche big sta per scadere...