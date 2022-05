La Coppa Italia è dell’Inter e la Signora resta a mani vuote dopo dieci anni consecutivi con almeno un titolo all’attivo. Il romanzo era iniziato con lo scudetto a sorpresa del 2011-12 e si è snodato lungo 19 trofei in dieci stagioni. Ora è stata scritta la parola fine, nel modo più doloroso e meno auspicato. In capo ad un’annata complicata anche in proporzioni inattese, in cui la Juve ha completato la parabola discendente iniziata già due anni fa. Lo riporta il Corriere dello Sport.