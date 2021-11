Per un vero tifoso, avere oggetti brandizzati della propria squadra del cuore è davvero qualcosa di unico, un modo per sentirsi parte integrante del club. La Juventus ha ampiamente aderito alla settimana del Black Friday (che trattandosi di Juve, potremmo anche ribattezza "Black and White Friday") e ha comunicato prontamente tutte le iniziative commerciali in tal senso.