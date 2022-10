L'importanza della partita e di conseguenza la pesantezza della sconfitta si è vista tutta nel volto diSpesso l'allenatore bianconero nei momenti più complicati cercava di trasmettere positività e serenità. Non questa volta, troppo deludente il momento e la distanza tra ciò che vorrebbe e ciò che ottiene. "In qualche modo bisogna uscirne, con le buone o con le cattive", la frase più significativa tra le tante pronunciate a caldo è sicuramente queste. Di questo parla anche La Repubblica, che ne approfondisce i significati e cerca di capire cosa ci fosse dietro questo discorso.significa che sono in arrivo rimproveri anche dalla società, significa che se l’andazzo non cambierà potrebbero scattare provvedimenti inusuali, tipo il ritiro.", scrive il quotidiano.Inusuale per il tecnico della Juventus anche criticare apertamente la squadra dopo un risultato negativo.commessi durante la partita. Così come ad Allegri non è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori dopo i primi 20/25 minuti: "nei primi 20’-25’ eravamo andati abbastanza bene, poi senza nessun motivo abbiamo cominciato a passare la palla indietro e lì è cambiato tutto.""Siamo in un momento di altalena, pensavamo di essere usciti dal periodo negativo con queste due vittorie, invece ci siamo ricascati", parole queste che evidenziano anche delle fragilità mentali della Juventus. Concetto che il tecnico livornese ha posto come tema centrale anche dopo la sconfitta contro il Milan: "Nel secondo tempo abbiamo avuto un crollo psicologico. Non siamo ancora guariti. E non è una questione di giocare bene o male, ma di essere più reattivi, di vincere i contrasti.".senza riuscire a capire il momento della partita e a reagire, ieri, come tante altre volte nell'ultimo anno.