Paul Pogba continuerà a essere solo un sogno nel cassetto per la Juventus? Questo è quanto si evince dalle notizie riportate da Calciomercato.com: il centrocampista francese si trova in bilico trae la prospettiva diche potrebbe affondare il colpo per "soli". Questa la cifra che lo United può infatti accettare pur di non perdere Pogba a parametro zero l'anno prossimo. Niente Juve all'orizzonte, questo pare certo.