Ecco lo scudetto della Juventus celebrato dalle prime pagine dei quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport titola "Juve, è la nona. Scudetto consecutivo numero 9: record nelle leghe top d'Europa" preceduto dalla testatina "Il 2-0 sulla Samp proietta i bianconeri nella leggenda". Anche all'estero se ne parla: gli spagnoli di Marca fanno riferimento non solo allo scudetto, ma anche alla corsa per la Scarpa d'Oro che vede Immobile in vantaggio di 3 gol su Ronaldo. Mentre i francesi de L'Equipe dicono "Finalmente la Juve è in paradiso".