La Juventus riprenderà la sua corsa alla zona Champions dalla gara interna contro il Verona, in programma questa sera alle 20:45. Ma se i bianconeri necessitano di punti, lo è altrettanto di più per la formazione veneta, in piena lotta salvezza. Ecco perchè non bisognerà abbassare la concentrazione, ma servirà il massimo impegno da parte di tutti i giocatori di Massimiliano Allegri, che torna a sorridere in virtù di un. Nella lista dei convocati figura, infatti, il nome di Arek, assente per più di due mesi a causa del lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tutto questo tempo.L'attaccante polacco scalpita per essere chiamato in causa e i tifosi juventini fanno altrettanto per tornare a vederlo segnare. Gol che non gli è mai mancato da quando è arrivato a Torino, dimostrando sin da subito di essersi ambientato alla perfezione sia nel nuovo club, sia nei meccanismi di Max Allegri, diventando in poco tempo un punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Ora tocca a lui dimostrare ancora una volta di sapersi, riflettori compresi.