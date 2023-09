La Juve torna a fare lae annienta lanella sfida dell'Allianz, dando dimostrazione di come molte cose sembrano essere cambiate rispetto allo scorso anno. Innanzitutto, la mentalità della squadra è totalmente differente rispetto a 3 mesi fa e questa è la notizia più importante, dato che la maggior parte dei punti, lo scorso anno la Juve li ha persi proprio per cali di concentrazione ed errori grossolani, che in questo avvio di stagione non si sono ancora visti. Anzi, i bianconeri scendono in campo con il veleno negli occhi e ora tornano a fare la voce grossa, con le antagoniste che sono state avvisate. Per ora, solo l'Inter di Simone Inzaghi ha fatto meglio della squadra di Allegri, fermatasi solo nella sfida interna contro il Bologna.Ma oltre al gruppo, qualcosa sembra essere cambiato anche nei singoli e lo si può vedere dalla straordinara prestazione messa in campo da Manuelnella sfida di ieri. L'ex Sassuolo non è partito nel migliore dei modi, ma da un mese a questa parte sembra aver incanalato i giusti binari, con i primi spunti positivi che si erano intravisti anche nella gara dell'Italia contro l'Ucraina. Giocate che si sono ripetute anche ieri, conda vero regista, quel regista tanto atteso e cercato da Max Allegri e dalla Juve, tutta. Ora bisogna solo continuare a garantire prestazioni di questo tipo e le qualità per farlo le ha già fatte vedere più di una volta, ecco perchè,