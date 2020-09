Sono tornati tutti i nazionali: Pirlo finalmente ha il gruppo al completo. A comunicarlo è il sito ufficiale della Juventus: "Ricomincia a lavorare a ranghi completi il gruppo bianconero. Oggi, al Training Center, si sono aggregati anche gli ultimi giocatori di ritorno dagli impegni con le loro Selezioni, Cristiano Ronaldo, Kulusevski, Rabiot e Pellegrini. La squadra, agli ordini di Mister Pirlo, ha lavorato sul possesso palla, per concludere con la consueta partitella". ARTHUR C'E' -. A rubare l'occhio, soprattutto dagli ultimi contenuti media della squadra bianconera, anche la posizione sempre più centrale di Arthur. In campo, ma non solo. "Sempre a testa alta", commentano i tifosi sui social, che si godono i colpi del centrocampista arrivato quest'estate dal Barcellona. Tutti puntano su di lui, specialmente il Maestro: gli ha cucito addosso il ruolo di regista ed è un'investitura d'importanza discreta considerato il mittente. Guarda qui in basso i numeri di Arthur.