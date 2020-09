La prima prova ufficiale della Juventus di Andrea Pirlo, il 3-0 di stasera contro la Sampdoria all'Allianz Stadium, ha suscitato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri. A catalizzare in particolare le reazioni positive è l'intensità del gioco a centrocampo e sulla trequarti offensiva, incarnata soprattutto da Weston McKennie (che ha innescato le prese in giro all'Inter che prende Vidal...) e da Aaron Ramsey: ecco, un grande merito riconosciuto dagli juventini sui social al nuovo allenatore è il "recupero" del gallese, passato in breve tempo da jolly di mercato, nelle vesti di possibile pedina di scambio, a uomo chiave nello scacchiere di Pirlo. Ma il messaggio principale che corre per l'etere è questo: finalmente si prova gusto e soddisfazione nel vedere una partita della Juve!

Sfoglia la gallery per leggere i tweet su Juve-Samp (a testimoniare la dimensione sempre più internazionale della Vecchia Signora i molti in inglese)