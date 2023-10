Finalmente è la parola chiave. Finalmente la Juventus può contare sul vero Moise. Lo si può dire perchè da qualche partita l'attaccante classe 2000 sembra essersi lasciato alle spalle le critiche e i fischi dal suo ritorno alla Vecchia Signora e sembra avere un piglio diverso. Lo dimostra la prima rete poi annullata messa a segno contro l'Hellas Verona. Una dimostrazione di forza fisica, forza esplosiva e grinta da cui poi lascia partire un tiro perfetto che supera l'estremo difensore del club scaligero.Una forma fisica che mette in mostra tutte le doti del giovane Moise. Anche se contro il Verona è stato sostituito, come poi spiegato da Allegri per colpa del giallo ritenuto "sciocco" e perchè dopo due reti annullate non era la sua giornata. Moise comunque si è preso il cuore dei tifosi allo Stadium che si sono alzati riservandogli applausi equando ha lasciato il campo. Cosa gli manca però? La rete. Già, è infatti l'unico del reparto attaccanti a non essere ancora andato a segno. Kean cresce, la Juve se lo coccola e lo aspetta. Ora può mettere qualche dubbio a Massimiliano Allegri per l'attacco. Soprattutto in vista di una gara importante come quella contro la Fiorentina.