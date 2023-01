Voglia di Stadium per Angel. Il Fideo si è allenato, prima da solo e poi con il gruppo: la botta alla caviglia destra, che gli ha impedito di prendere parte alla sfida di Cremona, è ormai stata assorbita e Angel va di corsa verso la prima convocazione del 2023.Come racconta Tuttosport, Angel ha già saltato nove partite a causa di un problema agli adduttori, con più ricadute. Poi ha dovuto affrontare un guaio al bicipite femorale e si è beccato anche due partite di squalifica per una gomitata rimediata contro il Monza. I tifosi sperano di ritrovarlo rinvigorito e motivato, l'avevano immaginato in campo anche a Cremona (dopo le tante polemiche per quei giorni in più di vacanza), ma così non è stato.Ci sarà bisogno di tutti e soprattutto del Fideo. Pronto a tornare, con l'obiettivo di riconquistare i tifosi, a partire dalla prossima partita all'Allianz Stadium.