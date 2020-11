La coppia del futuro. Matthijs de Ligt e Merih Demiral saranno in campo questa sera nella sfida con il Cagliari. Una "coppia di necessità", scrive Tuttosport, che però alza il mirino verso il futuro: "In casa Juventus già al mercato 2019 era cominciata l’opera di ringiovanimento, portata avanti con immutata convinzione nella sessione 2020. La società bianconera è ben consapevole di quanto siano “pesanti” molte carte d’identità e sta preparando la transizione con gente giovane e, potenzialmente, di grande prospettiva, ma già pronta all’uso. Come è il caso per il duo Demiral-De Ligt. È una coppia di grande energia fisica, da dominio sulle palle alte: più marcatore puro il turco, più senso della posizione per l’olandese. Una coppia che può aiutare Pirlo nella ricerca di quel “gioco alto” che chiede per la Juventus che ha in testa".