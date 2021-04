Come racconta l'edizione torinese di Repubblica, Andrea Pirlo sta finalmente ritrovando il miglior Chiellini. "Se in attacco la Juve sta tornando alla normalità - si legge - in difesa si continua con la coppia De Ligt-Chiellini, in campo per la terza partita consecutiva vista la positività di Bonucci e le condizioni di Demiral, reduce da un infortunio muscolare e dal Covid". Il capitano sta infatti ritrovando la continuità che non ha mai avuto in queste due annate, mai stato dunque così a disposizione per Maurizio Sarri un anno fa. Tutto ebbe inizio con il brutto infortunio al crociato nell'agosto del 2019. Era il Tardini di Parma...