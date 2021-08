Di tempo non ne è rimasto tanto. Di voglia invece non ce n'è mai stata così tanta: la Juve lavora ancora su, provando a limare la distanza che in questo momento resiste - e si fa sentire - con i neroverdi. Al momento, i bianconeri sono rimasti al prestito biennale da 5 milioni totali, 2.5 a stagione, con obbligo di riscatto a determinate condizioni. In totale, da aggiungere, circa 20 milioni per prendere definitivamente il giocatore.Da qui riparte la trattativa, che proverà a concludersi positivamente nei prossimi giorni. Dal canto suo, Carnevali e il Sassuolo vogliono un prestito annuale vicino ai 5 milioni con riscatto obbligatorio del cartellino.Non è una distanza siderale, ma non è nemmeno tutto concluso. Anzi. Staremo a vedere: di sicuro, con i soldi incassati dal riscatto di Romero, le casse iniziano a respirare e la Juve può provare l'ultimo assalto.