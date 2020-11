3







di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Buone notizie. Non buonissime, ma comunque importanti per ripartire con il sorriso. Andrea Pirlo potrà di nuovo contare su Matthijs de Ligt e Alex Sandro, i due giocatori sinora mai avuti a disposizione dall'allenatore. Saranno due settimane importanti, queste, per rimettere benzina nei difensori: se per il centrale olandese non è mancato il rapporto con il gruppo - ha partecipato regolarmente alle sedute, evitando scontri in partitella -, per il brasiliano dovrà arrivare un periodo di 'riadattamento' in cui nessuno ha intenzione di forzare la mano.



RAMSEY E CHIELLINI - Non la forzerà certamente Aaron Ramsey, che risponde bene alle terapie e vuole solo mettersi alle spalle l'ultimo problema muscolare: la data del rientro è ancora incerta, si proverà a portarlo in gruppo poco prima della sfida di ritorno con il Ferencvaros, dunque tra sole due settimane. Servirà almeno il doppio del tempo per Giorgio Chiellini: fuori un mese. Quel risentimento muscolare che l'aveva tenuto fuori per Lazio-Juve è ben più grave del previsto: appuntamento alla trasferta con il Genoa, salterà il derby e la sfida in Champions al Camp Nou di Barcellona.