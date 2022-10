Era da parecchio tempo che lanon conquistava una vittoria in Serie A con quattro gol di scarto, come successo ieri sera all'Allianz Stadium contro l'. L'ultima volta era accaduto nel dicembre 2020, in trasferta contro il, come ricorda il sito ufficiale del club nella sezione dedicata alle statistiche. Un motivo in più per sorridere, in vista del match di martedì a Lisbona contro il Benfica.