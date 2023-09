Quella di ieri è stata una giornata che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi juventini, in forte apprensione perin Nazionale. L'esterno bianconero ha dovuto infatti lasciare il ritiro anzitempo per un risentimento muscolare, rinunciando di fatto a giocare le prossime gare contro Macedonia del Nord e Ucraina. Situazione che però non sembra destinata a lasciare strascichi al suo seguito, dato che le prime analisi hanno dato esiti positivi.- Non sono state evidenziati lesioni di alcun tipo dopo i primi accertamenti effettuati al rientro del calciatore a Torino. Grande sospiro di sollievo, dunque, per tutto il popolo bianconero, che ora è sempre piu fiducioso di vederlo in campo contro la Lazio al rientro dalla sosta.insieme al suo compagno di reparto Dusan Vlahovic.- Questo però non esclude che ci possano essere comunque delle sorprese in attacco, perchè questa settimana è servita anche ai giocatori rimasti per mettersi in ulteriore risalto e in tal senso ci sta riuscendo alla perfezione Moise. Come riportato da Sky, infatti, la condizione vista in questi ultimi giorni sta 'mettendo in crisi' Allegri su chi scegliere in attacco tra gli 11 titolari e