Arrivano buone notizie dall’infermeria bianconera. Come riporta Sky Sport, filtra ottimismo per il pieno recupero di Federico Chiesa in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, dopo che gli esami strumentali hanno escluso possibili complicazioni alla caviglia. Cresce l’ottimismo per averlo a disposizione, mentre McKennie verrà valutato nei prossimi giorni



TAMPONI – Capitolo tamponi: a fine settimana ci sarà il tampone di verifica per Alex Sandro e Cuadrado, dopo i canonici 10 giorni. In caso di negatività, potrebbero tornare a disposizione già per il derby d’Italia.