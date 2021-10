La Juventus non ha giocato ma fa parlare di sé per la crisi che sta attraversando, anche peggio dell'anno scorso con Pirlo alla guida tecnica dei bianconeri. Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi le aperture sono occupate soprattutto da Napoli (netta vittoria sul Bologna) e Inter (rinnovo Lautaro ufficiale).. Sul Corriere dello Sport in taglio basso invece si legge: "Juve, un film dell'errore".