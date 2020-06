Mancano poche ore, poi sarà tempo di Coppa Italia, con le semifinale di ritorno tra Juve e Milan. Il club bianconero ha ricordato sul proprio sito ufficiale alcune statistiche delle sfide con i rossoneri.



Ultimi anni a dir poco positivi per la Juventus, che ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe giocate contro il Milan in tutte le competizioni; i rossoneri non strappano i tre punti in casa bianconera dal match di Serie A del marzo 2011, quando il gol vittoria (1-0) fu firmato da Rino Gattuso.