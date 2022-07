Giorgio, Chief Revenue Officer di Juventus parla così dell'accordo con EA Sports. “Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA SPORTS. La partnership con EA SPORTS va oltre il concetto di partnership tradizionale, entrambi uniti da una progettualità comune di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l’onda di nuovi trend, in tema di street art, urban culture e lifestyle. Abbiamo scelto EA SPORTS per spingerci oltre, perché è un partner che condivide la nostra visione ed ambizione. Siamo lieti di poter fare questo percorso assieme ad un brand, che, come Juventus, si distingue per la sua originalità, unicità e capacità di innovare”.