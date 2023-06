Il passaggio televisivo di Maurizioè sembrato poco più che una formalità dovuta in un momento di confusione. Il Direttore Generale della, infatti, aveva annunciato Giovannicome direttore sportivo del club bianconero, a capo quindi della squadra mercato. In realtà, l’ormai ex ds della Next Gen – il suo ruolo sarà ricoperto da Claudiodi ritorno a Torino -, opera da direttore sportivo della prima squadra già dalla sessione invernale scorsa, dopo l’inibizione di FedericoIl lavoro diha convinto il board della Juventus, tanto che, secondo quanto riporta calciomercato.com, gli sarà offerto unLa domanda sorge spontanea, a questo punto: e Cristiano? La pista che porta al dirigente del Napoli rimane apertissima, sebbene non si sia ancora raggiunto un accordo che lo possa liberare dal contratto in vigore con il club di De Laurentiis. Rinuncerà a dei bonus, quantificati intorno ai 4 milioni, e quando il presidente azzurro darà il via libera si trasferirà a Torino.Inoltre, sempre calciomercato.com racconta un retroscena: "Il 5 giugno, un giorno dopo la fine del campionato, era arrivata una comunicazione definitiva, programmata, a tutto il gruppo dell'area sportiva bianconera. La decisione di attendere Giuntoli era confermata, ma una data non c'era più e non si poteva nemmeno prevedere. Quindi avanti tutta con Manna ds della prima squadra e Max Allegri in panchina, poi quando sarebbe arrivato Giuntoli avrebbe dovuto aggiungersi all'attuale gruppo. Confermati tutti quindi, promozione anche per Matteo Tognozzi al fianco di Manna, mentre Federico Cherubini sarebbe tornato al ruolo di coordinatore tecnico delle squadre "di Vinovo". E per la casella rimasta vacante della Next Gen, ecco il ritorno di Claudio Chiellini. Poi quando Giuntoli arriverà, si metterà al capo di tutta l'area sportiva, lanciando gradualmente le proprie linee guida, ma arrivando non più in un gruppo di lavoro in scadenza: Manna è il primo a prolungare, proprio lui che prima della rivoluzione di novembre era stato designato dalla proprietà come il ds del futuro. Un futuro arrivato forse più in fretta del previsto. E Francesco Calvo? Al termine della transizione potrebbe salire fino al ruolo di amministratore delegato".