C'è sempre fiducia, dalle parti della Juve, sul fronte Filip Kostic. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno già trovato un accordo con il giocatore per un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione, resta da raggiungere un'intesa con l'Eintracht Francoforte con cui l'esterno serbo è in scadenza nel 2023 (e non intende rinnovare): la Signora conta di spendere non più di 15 milioni di euro, andando all'assalto non appena avrà sistemato questioni più urgenti come quelle di Alvaro Morata e Angel Di Maria.