Una grande iniezione di fiducia. Sia per il futuro che per il presente. La Juve punta tantissimo su, fresco di rinnovo fino al 2024. Il futuro? Ancora tutto da capire, decifrare, immaginare.- A JTV, Soulé ha raccontato le emozioni di questo traguardo: "Sono molto contento per aver rinnovato, per la fiducia che mi hanno dato da quando sono arrivato. Voglio continuare a giocare qua e imparare ogni giorno".Ma c'è fiducia nel gruppo: "Siamo una squadra giovane ma abbiamo tanta fame. Siamo tutti uniti, giovani e Over. Così uniti possiamo arrivare in alto".